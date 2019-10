Inter, il baby Esposito ha le idee chiare sul futuro: le parole

E' stato senza dubbio l'ultima rivelazione proveniente dal settore giovanile interista. Oggi Sebastiano Esposito, oltre ad essere la stella della Primavera dell'Inter che ha svolto l'intera preparazione estiva con la prima squadra, è uno dei giovani più promettenti di tutto il panorama europeo.

Sulle sue tracce di recente si sono mosse PSG e Manchester City, ma le due potenti società comandate dagli sceicchi Nasser Al-Khelaifi e Khaldun al-Mubarak non sono riuscite a convincere l'Inter a cedere il classe 2002. Nel frattempo, sul proprio futuro ai microfoni di Sky Sport il giovane attaccante ha detto:

"Io devo stare tranquillo e rimanere umile: per varie cose potrei perdere il filo logico, ma non deve accadere. Devo lavorare e pensare alle cose grandi. Il mio obiettivo? Esordire in Serie A e vincere con l’Italia e con l’Inter".