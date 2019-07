Inter, ieri Lukaku si è portato via una maglia nerazzurra: la ricostruzione

In occasione della sfida di International Champions Cup di ieri, Romelu Lukaku ha potuto vedere da vicino il club che può accoglierlo nelle prossime settimane.

La volontà del belga di approdare sotto la guida di Antonio Conte è ormai chiara a tutti, ma la distanza tra domanda e offerta che separa Inter e Manchester United è ancora tutta da colmare.

Nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, ieri l'ex Everton si sarebbe portato via una maglia nerazzurra. Questa la ricostruzione secondo il quotidiano sportivo:

“La maglia dell’Inter Romelu Lukaku ce l’ha già. E’ quella, di color verde acqua, con la quale ha lasciato ieri il National Stadium di Singapore. Il belga la portava in mano, mentre con grande disponibilità firmava autografi e posava per foto in mixed zone.