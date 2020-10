Inter, i tuoi successi futuri passano da Nicolò Barella

“Pagato troppo”, “Non ha esperienza”, “Il solito calciatore italiano sopravvalutato”. Erano queste alcune delle voci che si sentivano la scorsa estate, quando l’Inter acquistò dal Cagliari Nicolò Barella per una cifra che, tra prestito e riscatto, si avvicina a 45 milioni. Da allora tantissime di queste opinioni sono cambiate. Frutto di prestazioni ottime e continue sul campo, ma anche del lavoro di Antonio Conte che ha ulteriormente migliorato ed affinato le qualità del numero 23 interista.

Centrocampista completo, di tigna, copertura, ma anche di qualità. Fin dall’inizio della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli di centrocampo, dal trequartista, alla mezz’ala, fino al mediano. Sempre con risultati eccellenti, continuando a fare così anche in maglia nerazzurra.

La duttilità del centrocampista sardo – che in molti, adesso, inquadrano come futuro capitano della squadra – può davvero essere l’arma fondamentale per i successi dell’Inter di questa stagione e del futuro. Sì, perché come pare da queste prime giornate, Antonio Conte sta settando la sua squadra su due moduli: il 3-5-2 marchio di fabbrica ed il 3-4-1-2. Proprio per questo le grandi capacità di Barella serviranno per poter dare maggiore sviluppo a queste due situazioni di gioco che, in base all’avversario, possono sbaragliare le carte in tavola durante le partite.

Quest’estate si è parlato tanto dell’acquisto di un centrocampista di quantità – Kantè il nome che è circolato di più – e sicuramente avrebbe dato più profondità alla rosa. Ma la presenza di un Barella così da ugualmente le dovute garanzie, in un processo di crescita e miglioramento non ancora terminato.

Nicolò Barella può essere davvero l’anima di questa Inter. Di un’Inter che deve alzare l’asticella per poter, finalmente, ambire alla vittoria di trofei.