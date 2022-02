Inter, i tre ‘volti nuovi’ per uscire dalla crisi: ora la svolta

Inter, il pareggio a reti inviolate contro il Genoa non ha fatto altro che certificare il periodo di crisi che sta vivendo il club nerazzurro, la svolta si potrebbe avere con i volti nuovi.

Qualcosa si è inceppato nella squadra di Simone Inzaghi, non è soltanto la sterilità dell’attacco a preoccupare ma anche la difesa non più solida come a qualche mese fa e soprattutto l’intensità di gioco. La squadra sta senza dubbio pagando la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati di questi primi mesi del 2022 ma non è di certo l’unica ragione della crisi. La rosa sembra aver perso alcune certezze ed adesso tocca a Simone Inzaghi ricompattarla e motivarla per lasciarsi alle spalle questo periodo e ricominciare a brillare.

Il tecnico nerazzurro può contare su tre volti nuovi per uscire dal tunnel e svoltare: i due nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo e Joaquin Correa. Giocatori, questi, più che mai utili per Inzaghi e le sue idee tattiche. L’argentino sta vivendo una stagione complicata, condizionata da continui problemi fisici che lo hanno costretto a stare fuori diverso tempo. Adesso sembra finalmente pronto a tornare in campo e il suo talento può rivelarsi l’arma giusta per ridare fantasia ed estro al reparto offensivo. L’esterno, invece, ha dimostrato con l’Atalanta di essere una vera e propria macchina da gol e assist e in grado di spaccare le partite. Caicedo, voluto fortemente da Inzaghi, può invece diventare il bomber di scorta di questa squadra. Attaccante fisico e di esperienza che può in questo periodo complicato prendersi la scena a suon di gol.