Inter, i tifosi interisti all'assalto del Meazza. Contro la Roma altro record

Inter, nuovo pienone per la partita contro la Roma.

Sarà ancora una volta tutto esaurito lo stadio di San Siro per la partita di campionato che sabato 23 aprile alle 18 vedrà l’Inter ospitare i giallorossi della Roma (qui la designazione dell’arbitro del match).



Dopo la partita contro il Milan di Coppa Italia che è valsa l’accesso alla finale per i nerazzurri, il Meazza sarà di nuovo sold out. Dalla riapertura degli stadi al 100% della loro capienza, lo stadio nerazzurro ha sempre risposto alla grande. In realtà già da quando fu aumentata la capienza al 75%, il popolo interista ha riempito gli spalti in tutti i posti disponibili.

Nella prima partita aperta al 100% contro il Verona, sono stati 61.325 gli spettatori, mentre nel derby di coppa si è raggiunto il record con 74.508. Contro la Roma si supereranno di nuovo i 70 mila spettatori. Ad oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono disponibili appena 1000 biglietti del settore ospiti e qualche decina di tagliandi tra terzo anello verde e tribuna rossa. Il sold out è dato in pratica per certo.

Per i nerazzurri sarà una partita fondamentale per la corsa al titolo, ma anche speciale per le emozioni del ritorno di José Mourinho in quella che sarà sempre casa sua.

Con i numeri che i tifosi interisti stanno facendo registrare in ogni partita casalinga dei ragazzi di Inzaghi, si capisce quanto pesi nelle casse del club di Zhang l'assenza di incassi degli ultimi due campionati.