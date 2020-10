Inter, i tempi di recupero dei 6 positivi al COVID

Archiviata la battuta d'arresto nel derby di ieri sera, l'Inter quest'oggi è tornata in campo per preparare al meglio la sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, in programma mercoledì prossimo.

Tra i giocatori che hanno preso parte all'allenamento odierno ci sono anche Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, entrambi risultati negativi all'ultimo tampone effettuato e quindi pienamente arruolabili.

Per quanto riguarda gli altri quattro nerazzurri positivi, la situazione varia da giocatore a giocatore: Radu e Ashely Young effettueranno un nuovo tampone nelle prossime ore, mentre Gagliardini non si è ancora negativizzato, ragion per cui potrebbe volerci ancora un po di tempo prima di rivederlo in campo. Infine c'è Milan Skriniar, ancora bloccato in Slovacchia e che probabilmente farà ritorno a Milano solo una volta risultato negativo alle analisi.