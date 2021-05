Inter, i 'tagli' che impone Zhang e le mosse per il calciomercato

Inter-Conte: sarà divorzio? La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 maggio, rilancia la clamorosa notizia e parla addirittura di una trattativa fra il club e il tecnico per arrivare alla buonuscita. Ma quali sono dunque i piani di Suning in vista della prossima stagione quando l'Inter si presenterà con lo Scudetto cucito sul petto? Li ha riassunti il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: "Zhang ha comunicato a Marotta e Ausilio le linee guida della prossima stagione, ossia una riduzione degli stipendi del 15/20% e un mercato che deve portare ad un attivo di 70/80 milioni di cartellino. O lo si fa con cessioni di tanti giocatori 'piccoli' ma è difficile, o uno degli intoccabili andrà sacrificato. Quale sia il giocatore o i giocatori, poi, lo stabilirà il mercato".

La Gazzetta dello Sport ribadisce poi come "Il distacco da Conte è sicuramente traumatico per molti. Sono diversi i big che potrebbero essere invogliati ad ascoltare le sirene che inevitabilmente cominciano a farsi sentire". Quindi? Il quotidiano sportivo spiega che "Si va da Hakimi, che piace al Psg, a Lautaro che ha estimatori in Spagna, fino a Lukaku che alcuni club inglesi, tra cui il City, riporterebbero volentieri in Premier. Compito dell’Inter convincere i big a credere ancora in un progetto che vedrà il ritorno di alcuni giovani dati in prestito, da Agoumé a Salcedo, per completare la rosa di elementi con ingaggi sostenibili. Non parliamo ovviamente di titolari ma - sottolinea Andrea Di Caro nel suo articolo - di chi potrà sostituire alcuni giocatori a fine contratto. Il resto del mercato, con acquisti e cessioni dipenderanno dal prossimo allenatore. Che dovrà raccogliere la pesantissima eredità di Antonio Conte".