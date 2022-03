Inter, i numeri non convincono. Due attaccanti rischiano il posto

Inter, l’attacco non punge e per la progettazione della squadra che verrà i due titolari si giocano il futuro.

Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, la coppia titolare dell’attacco nerazzurro, sono entrati in un periodo negativo che ha portato all’Inter una sconosciuta sterilità dal punto di vista realizzativo.

Il caso di Lautaro è quello che desta maggiori preoccupazioni. L’attaccante argentino, che nelle ultime 13 partite in maglia nerazzurra ha segnato un solo gol,su rigore contro la Juventus in Supercoppa Italiana, sta stupendo in negativo anche per il suo ridimensionamento nel partecipazione al gioco nerazzurro. Se nella prima parte della stagione le sue iniziative permettevano alla squadra di alzare il proprio baricentro e riuscendo a farsi trovare sempre pronto per tentare il tiro a rete, da Natale in poi questa verve sembra essere scemata. Dal canto suo anche Edin Dzeko comincia ad esser messo in discussione. Se è indubbio il suo valore come giocatore a servizio della squadra, la mancanza di concretizzazione sotto porta fa incidere in maniera negativa il giudizio sul suo rendimento. Seppur con i suoi 14 gol stagionali al momento è il giocatore ad aver segnato più reti nella rosa nerazzurra si nota come nelle ultime diciassette partite di campionato sia andato in rete appena 4 volte. Decisamente troppo poche per un attaccante che dovrebbe essere la prima punta e finalizzatore principale del gioco nerazzurro. In realtà il bosniaco gioca come da regista avanzato, scendendo spesso sulla linea dei centrocampisti per far alzare il baricentro nerazzurro, ma questo pur encomiabile dispendio di energie lo porta spesso troppo distante dalla porta e a perdere lucidità negli ultimi metri.

Per entrambi il futuro da titolari in maglia nerazzurra non è più scontato. Se è vero che a causa di Correa ai box e il rendimento sempre altalenante di Sanchez, i due attaccanti hanno avuto pochissime occasioni per tirare il fiato è altrettanto vero che con questi numeri il club è obbligato a farsi delle domande e trovare soluzioni. Su entrambi aleggia il fantasma di Scamacca, quello che sembra il prescelto per diventare la futura punta titolare dei nerazzurri. Se qualche settimana fa si pensava a Dzeko come vera chioccia dell’attuale centravanti del Sassuolo per la prossima stagione, alternandosi quindi in attacco ora, anche considerando l’età del bosniaco, l'ex giocatore della Roma rischia di diventare da subito la riserva nel nazionale italiano. Diverso il ragionamento che andrà fatto su Lautaro Martinez che qualora dovesse continuare con questo rendimento sotto le aspettative, pur avendo rinnovato da pochissimo, potrebbe finire sul mercato per rimpinguare le casse nerazzurre.



I prossimi mesi diventano fondamentali dunque per i due giocatori non solo per far raggiungere gli obiettivi stagionali all'Inter, ma anche per confermarsi all’altezza delle ambizioni del club.