Inter, i nerazzurri tornano ad allenarsi: assenti i nazionali

Dopo l’arrivo degli esiti dei tamponi svolti dal gruppo squadra nella giornata di ieri, i nerazzurri sono tornati ad Appiano Gentile. Gli uomini di Antonio Conte, dopo lo stop forzato imposto dall'ATS di Milano, hanno ripreso nel pomeriggio regolarmente gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna in programma il prossimo 3 aprile dopo la sosta per le nazionali.

A riportarlo è Sky Sport, spiegando che, oltre ai positivi, non hanno preso parte alla sessione di allenamento anche i giocatori stranieri convocati dalle proprie nazionali (Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Lukaku, Hakimi e Radu), che dopo il via libera dell’ATS di Milano raggiungeranno i rispettivi ritiri. Presenti al Suning Training Centre anche i nazionali italiani Bastoni, Barella e Sensi che potrebbero raggiungere Roberto Mancini nei prossimi giorni.