Inter, i nerazzurri saranno risarciti per 500.000 euro da un ex difensore

Con la maglia nerazzurra, fino al 2016-2017 ha militato solo nel settore giovanile. Sarebbe questo il motivo che ha spinto l'ex difensore nerazzurro Yao Guy a fare causa al club meneghino.

Il giocatore, oggi in forza al Lugano, si era appellato all'articolo 15 del regolamento FIFA. Tale articolo, qualora un calciatore non disputasse almeno il 10% delle partite ufficiali, prevede il diritto dello stesso di richiedere la risoluzione del contratto per "giusta causa".

La FIFA però, al giocatore non ha riconosciuto questo diritto in quanto non hanno individuato alcuna giusta causa. Per questo motivo, Yao e il Lugano dovranno risarcire l'Inter per 500.000 euro.