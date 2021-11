Inter, i Nazionali: ultimo giorno di partite, da Lautaro a Dumfries

Inter, siamo arrivati all'ultimo giorno – finalmente – riguardante le nazionali per il 2021. Dopo il nefasto 0-0 dell’Italia in Irlanda del Nord ci sono ancora ben sette nazionali nerazzurri chiamati stasera a scendere in campo, di cui due in Europa e gli altri in Sud America (Sanchez e Vidal all’1.15 di stanotte).

La lista è la seguente:

HAKAN CALHANOGLU – Montenegro-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Podgorica, Montenegro

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Norvegia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 10ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda

MATIAS VECINO – Bolivia-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 14ª giornata CONMEBOL) ore 21 a La Paz, Bolivia

JOAQUIN CORREA e LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 14ª giornata CONMEBOL) ore 24.30 a San Juan, Argentina

ALEXIS SANCHEZ e ARTURO VIDAL – Cile-Ecuador (Qualificazioni Mondiali 2022 – 14ª giornata CONMEBOL) domani ore 01.15 a Santiago, Cile

Terminate le gare di oggi, i suddetti calciatori faranno ritorno da Simone Inzaghi a Milano, per preparare il delicatissimo big match di domenica sera contro la capolista Napoli, allenata da Luciano Spalletti, grande ex della sfida. Calhanoglu, Lautaro e Dumfries partiranno sicuramente titolari nelle rispettive gare. Correa verso la panchina dato il rientro di Leo Messi, mentre Vecino - dopo le polemiche a distanza (rileggi le parole di Matias) - è in ballottaggio con Alvarez, ma probabilmente può spuntarla.

Cara sosta, siamo arrivati alla fine.