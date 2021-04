Inter, i Nazionali negativi ma a Bologna si userà prudenza

In mattinata sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati ieri dai Nazionali nerazzurri Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella. Tutti e tre sono risultati negativi al Covid, dopo l'ansia dovuta alla positività di Leonardo Bonucci e parte dello staff tecnico azzurro.

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, l'Inter che si appresta a partire per Bologna userà la massima cautela per la trasferta emiliana. Nello specifico, nella giornata odierna i tre calciatori in questione non condivideranno i pasti e la doccia con il resto del gruppo squadra.

Inoltre, Bastoni, Barella e Sensi avranno una carrozza esclusivamente riservata a loro nel treno che partirà nel pomeriggio in direzione Bologna. Infine, in albergo avranno stanze singole separate e pranzo e cena esclusivamente in camera.