Inter, "la fuga del Tucu": Correa scatta e stende la concorrenza

Inter, la caccia di Marotta e degli altri uomini mercato all'attaccante che completi il reparto sembra essere giunta al termine. I nerazzurri infatti starebbero stringendo per Correa della Lazio. Il pupillo di Inzaghi scalpita all'idea di ricongiungersi all'allenatore che ha contribuito in maniera importante alla sua esplosione. Con buona pace di Lotito, che tutto avrebbe voluto tranne rinforzare la società che gli ha soffiato in maniera così beffarda l'uomo più rappresentativo del concetto di lazialità.

Eppure tanti fattori stanno facendo sì che il patron biancoceleste debba mettere da parte l'orgoglio e fare un ultimo regalo ad Inzaghi. L'indice di liquidità infatti impone alla Lazio di cedere per acquistare, e Maurizio Sarri preme per avere i rinforzi che gli consentiranno di praticare il calcio che predilige. E che ci sia una buona componente legata al destino a far sì che il colpo vada in porto lo si percepisce in maniera quasi tangibile. Lukaku infatti sembrava destinato a restare per dare la caccia alla seconda stella, e invece si è realizzato il trasferimento più oneroso della serie A che lo ha portato via da Milano.

Marotta, allora, sembrava pronto a fare sul serio per Zapata, ma la combinazione composta da Percassi, che chiede moltissimo, e dalla Roma, che ha soffiato ai bergamaschi l'obiettivo numero uno (Abraham), ha fatto sì che anche questa pista tramontasse. Sembrava molto più in discesa la via che portava a Thuram, ma qui ci si è messo di mezzo un infortunio che terrà il francese lontano dai campi almeno fino a ottobre. Ecco quindi che Correa resta l'unico nome possibile. E sembrerebbe una soluzione da ultima spiaggia. Il giocatore ha involontariamente "steso" la concorrenza, facendo sì che Inzaghi possa ora davvero avere il giocatore, che insieme a Dzeko, aveva messo in cima alla lista per il post Lukaku. Il destino insomma ha fatto la sua parte. Ora Marotta è chiamato a fare il resto.