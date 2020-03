Inter, i bianconeri non volevano giocare, la ricostruzione di quelle ore

Il tappo è saltato con la positività di Rugani e Gabbiadini. E non sembra finita qui visto che altri 4 giocatori della Samp sembrano essere colpiti dal virus. E’ il sito di Repubblica a ricostruire quanto avvenuto nello spogliatoio della Juventus prima del big match di domenica scorsa con l’Inter. I giocatori bianconeri non avrebbero voluto giocare, scendere in campo era ritenuta da diversi di loro una “follia” o una “barzelletta”.

Il senso di questo stato d’animo lo ha espresso Miralem Pjanic in un post delle ultime ore "doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando".

Secondo Repubblica anche il Presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi aveva parlato con alcuni giocatori della Juventus, ricevendo la risposta di netta contrarietà a scendere in campo. Il sito del quotidiano romano arriva ad ipotizzare perché si sia giocato comunque ovvero il sospetto "ma è qualcosa in più, che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, abbia spinto in tutti i modi la Lega Calcio a giocare ancora un turno di Serie A sperando di restare primo in classifica anche dopo Juventus-Inter e nel caso provare a prendersi lo scudetto così".