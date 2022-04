Inter: i 6 gol più memorabili segnati nel Derby di Milano

Derby di Milano, i 6 gol memorabili.

Inter-Milan non sarà mai una sfida come le altre, soprattutto se in palio c'è una finale di Coppa Italia. Le due squadre milanesi sono in lotta tra di loro per due competizioni: la Coppa Italia e il campionato. In Coppa Italia si sfideranno domani sera per aggiudicarsi il pass per la finale, mentre in campionato sono distaccate di sole 2 lunghezze (l'Inter dovrà recuperare la gara contro il Bologna, rinviata dallo scorso gennaio a causa di un focolaio di coronavirus nella squadra bolognese).

Nella stracittadina i nerazzurri hanno segnato più di 200 gol, ma questi 6 sono i più memorabili:

1. Rodrigo Palacio

E' il 22 dicembre 2013, un Derby che si gioca qualche giorno prima di Natale. Il regalo ai tifosi nerazzurri decide di farlo Rodrigo Palacio: cross dalla destra di Guarin che mette in area un pallone rasoterra e il primo ad arrivare su quel pallone è il Trenza che con il tacco spedisce il pallone nella porta rossonera, segnando così uno dei gol più belli della sua carriera.

2. Mauro Icardi

15 ottobre 2017, un Derby bellissimo. In quella partita Icardi segna 3 gol ma il più spettacolare è il secondo: con una finta Perisic supera un difensore rossonero, crossa il pallone in area verso Icardi che sta attaccando il primo palo ma con un esterno destro, al volo, manda il pallone nell'angolo più lontano dove Donnarumma non può mai arrivarci.

3. Dejan Stankovic

Dejan Stankovic lo ricordiamo per il carisma che metteva in campo quando giocava, ma soprattutto per la bellezza dei suoi gol come quello segnato nel Derby del 29 agosto 2009: dalla sinistra Muntari da un pallone centrale verso Stankovic che lascia partire un missile dai 25/30 metri con il pallone che va a finire sotto l'incrocio alla sinistra del portiere rossonero. Il gol di Stankovic non sarà l'unica rete di quella sera presente in questa classifica.

4. Thiago Motta

E' il secondo gol del Derby del 29 agosto 2009, un gol segnato con un'azione fantastica con giocate di prima: Zanetti passa il pallone a Thiago Motta che d'esterno la tocca per Eto'o. Il Re leone la passa a Milito che la dà filtrante in area di rigore per Thiago Motta e con un sinistro a giro supera il portiere rossonero. Questa rete è sicuramente sul podio dei gol più belli segnati dall'Inter in un Derby.

5. Ronaldo

Classica giocata da fenomeno: cross dalla destra, Ronaldo si avventa per primo sul pallone e con un tocco d'esterno scavalca il portiere del Milan che era uscito tentando di arrivare per primo sul pallone.

6. Maicon

La rete di Maicon è forse il gol più bello di questa classifica: dalla sua metà campo Maicon avanza con il pallone e dai 25 metri tira una sassata che si insacca sotto l'incrocio dei pali mettendo così fine alle speranze milaniste di recuperare quel Derby: risultato finale 4-2 per i nerazzurri.