Inter, i 5 assi di Conte per conquistare la finale di Europa League

E' un Inter sempre più "inglese". La squadra nerazzurra ha chiuso la sfida di quarti di finale contro il Bayer Leverkusen che le ha dato il pass per la semifinale di Europa League, con cinque giocatori arrivati dal massimo campionato inglese nelle due ultime sessioni di mercato. I nomi sono quelli di Lukaku, Young, Eriksen, Moses e Sanchez; gente che ha grande esperienza per arrivare in fondo a questa competizione. Tra l'altro, anche Conte stesso arriva dalla Premier.

Di Lukaku si parla tanto, ma mai forse abbastanza, perchè in ogni partita il centravanti del Belgio riesce ad alzare l'asticella sempre più in alto. I numeri si commentano da soli: 31 gol stagionali (-3 da Ronaldo il Fenomeno al debutto in nerazzurro), primo giocatore a segnare in 9 partite consecutive in Europa League (12 gol tra Everton e Inter), 6 gare europee di fila a bersaglio con i nerazzurri (Slavia, Barcellona, Ludogorets, Ludogorets, Getafe, Bayer). E con Romelu crescono anche tutti gli ex Premier. Ashley Young è stato uno dei migliori nella sfida contro il Bayer: l'ex nazionale inglese è arrivato a gennaio per risolvere il solito problema della fascia sinistra dei nerazzurri. Il 35enne ex Man Utd ha messo lo zampino nei due gol ai tedeschi, creando pericoli a ogni affondo. Young ha già vinto l'Europa League proprio con lo United e, anche per questo, ha un peso dentro la squadra molto importante.

Eriksen e Moses sono entrati a mezz’ora dalla fine contro il Bayer per dare spinta e qualità. Entrambi sono entrati benissimo in partita con continui dialoghi non lontano dalla porta tedesca. Il danese sta cercando di entrare sempre di più dentro l'Inter: 10 minuti e un gol col Getafe, ieri a Dusseldorf nei quarti ci ha provato ancora ed è stato soprattutto fondamentale con un paio di coperture. Un anno fa con il Tottenham è arrivato in finale di Champions League: lui è uno di quelli che può decisamente alzare il livello dell’Inter. Su Sanchez incombe un grosso punto interrogativo perchè il cileno, fresco di nuovo contratto in nerazzurro fino al 2023, dopo aver fallito l’occasionissima del 3-1, si è infortunato. Gli è stato fatale un recupero in zona difensiva, che gli ha causato un risentimento al flessore della gamba destra. L'ex United è rimasto comunque in campo e sarà valutato in questi giorni. Conte ci spera, per avere tutti i suoi 5 assi "inglesi".