Inter- Hellas Verona, designato l’arbitro del match: precedenti positivi

Inter-Verona, sabato pomeriggio alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio San Siro il match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato assegnando il match del Bentegodi all’arbitro Livio Marinelli, della Sezione di Tivoli. Il direttore di gara avrà come assistenti Rossi e Liberti. Il quarto ufficiale del match sarà Massimi. In sala Var Aureliano con Cecconi come assistente. Sarà la terza partita di Marinelli in cui arbitrerà i nerazzurri. I due precedenti sono avvenuti in questa stagione e sono stati entrambi positivi. Il primo risale allo scorso 27 novembre nella trasferta contro il Venezia terminata con uno 0-2 a favore dei nerazzurri. L’altro risale allo scorso marzo nella goleada contro la Salernitana dello scorso 4 marzo con un netto 5-0.

Contro il Verona sarà una sfida fondamentale per i nerazzurri in chiave scudetto. La vittoria contro la Juventus e il mezzo passo falso del Milan contro il Bologna ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di recuperare terreno e portarsi potenzialmente a un punto dalla vetta se dovesse riuscire a battere i felsinei nel match di recupero.