Inter, Handanovic:”Siamo bene di testa e fisico, ci è cresciuta la cazzimma”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Getafe è intervenuto anche il capitano nerazzurro Samir Handanovic. Domani sera alle ore 21.00 l'inter si giocherà in gara secca l’accesso diretto ai quarti di finale contro la vincente di Bayer Leverkusen e Rangers.

Come sta l'Inter in vista della sfida col Getafe? "Tutte le squadre ragionano alla stessa maniera. Noi stiamo bene, anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo. Poi dove ci porterà il nostro massimo non lo sappiamo".



Nel finale di stagione l'Inter non ha subito gol, oggi qual è la vostra forza? "La nostra forza è che fisicamente e psicologicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato soprattutto nelle ultime 3-4 partite, in cui tutti ci siamo preoccupati di non prendere gol, non solo portiere e difensori. E' cresciuta la cazzimma. Questo sarà fondamentale anche per questa competizione che ci aspetta".

Per la crescita della squadra, vincere un trofeo simile sarebbe un acceleratore? "Sì, senza aggiungere altro. Domanda semplice, risposta semplice, dico di sì"