Inter, Handanovic ritorna super nel momento clou della stagione

Inter, Handanovic ritorna super.

Nelle ultime partite, dopo la sosta per le Nazionali, la squadra nerazzurra ha incassato un solo gol nelle ultime 4 partite. Tutto nasce dal match di Torino giocato contro la Juventus: da quel momento Handanovic ha mantenuto la porta inviolata per tre partite, incassando solamente un gol, o meglio, un eurogol di Giulio Maggiore nella gara contro lo Spezia. Attualmente in campionato l'Inter è la squadra che ha subito meno reti (25) davanti a Napoli (27) Milan e Juventus (entrambe 29).

Il match di Torino è stato un crocevia molto importante per l'Inter: quella partita poteva far rientrare nella corso scudetto la Juventus e, molto probabilmente, estrometterne l'Inter: ad uscire vittoriosi da quella partita sono stati gli uomini di Simone Inzaghi che hanno decisamente cambiato il rullino di marcia, sia a livello di risultati ma soprattutto a livello di gioco.

Handanovic si gode il suo terzo clean sheet nelle ultime 4 partite. Spesso il portiere sloveno è stato criticato dai suoi tifosi che lo accusavano di aver subito qualche gol di troppo, ma nelle ultime uscite sembra essere ritornato il BatHandanovic di un tempo: certo, non può avere la stessa reattività di qualche anno fa, ma sicuramente la difesa sembra essere più sicura con questo Handanovic. Oltre a Samir, sembra essere ritornata la difesa di qualche mese fa: oltre al trio Skriniar, De Vrij e Bastoni, una menzione va fatta ad Ivan Perisic che ieri sera ha salvato un gol già fatto sulla linea di porta.

Se l'Inter può vantare di essere la squadra che ha subito meno reti, non deve ringraziare i singoli ma la squadra.