Inter, Handanovic: “Oggi partita tosta, faremo di tutto per vincerla”

Il capitano nerazzurro Samir Handanovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTv poco prima del fischio d’inizio del big match contro la Roma. Partita fondamentale anche per la classifica, dato che i giallorossi sono a soli tre punti dai nerazzurri secondi in classifica e con una vittoria potrebbero raggiungerli. Ecco di seguito riportate le parole del numero 1 interista:

“Oggi partita tosta, sono due squadre che si conoscono bene. Faremo di tutto per vincerla".Cosa serve oggi? Oggi serve tutto: fisicità, compattezza, qualità, coraggio, tutto quello che una squadra deve avere per vincere le partite. Non si può avere una o due sole componenti. Bisogna mettere insieme tutto per vincere".

Settimana prossimo c'è la Juventus, mercoledì la Fiorentina... Tutte sfide che servono a misurare la vostra ambizione?

"Quello è vero, ma partiamo prima con la Roma, poi penseremo alle altre. Il caldendario è pieno, quindi meglio pensare alle partite una alla volta".