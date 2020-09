Inter, Handanovic non lascia spazi, ancora padrone tra i pali nerazzurri

Se c’era ancora qualche dubbio sul protagonista nerazzurro tra i pali Sky Sport toglie ogni dubbio. E’ notizia di poco fa che Samir Handanovic ha prolungato il suo contratto fino al 2022. Il portierone sloveno è arrivato all’Inter nel 2012 e dal 2018 è capitano della squadra dopo la tempestosa vicenda di Mauro Icardi.

Handanovic ha collezionato ad oggi 342 gettoni di presenza con la maglia nerazzurra, terzo per presenze tra gli estremi difensori dopo Walter Zenga (473 presenze tra il 1982 ed il 1994) e Ivano Bordon (382 tra il 1970 e il 1983)

36 anni compiuti nello scorso luglio non sono un problema per il portierone. La sua filosofia parla chiaro “io ogni stagione mi sento di migliorare, non mi pongo limiti e finché un giocatore pensa di poter migliorare deve giocare".