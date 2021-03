Inter, Handanovic entra nella top-10: agganciato Altobelli

Samir Handanovic continua a collezionare record con la maglia dell’Inter. Il portiere e capitano nerazzurro è tornato ad essere decisivo dopo una prima parte di stagione in cui è stato molto criticato ed è senza di dubbio uno dei principali protagonisti della ottima stagione nerazzurra.

Nel match di ieri sera contro il Parma ha interrotto l’imbattibilità che durava da 280’ ma ha siglato un traguardo importante e speciale: la presenza numero 317 in Serie A con la maglia dell'Inter. Lo sloveno entra così nella top-10 della classifica dei giocatori nerazzurri per presenze in Serie A, agganciando una leggenda come Alessandro Altobelli.

Classifica che vede al comando Javier Zanetti con 615 presenze, al secondo posto Beppe Bergomi con 519 e al terzo Giacinto Facchetti con 475. In quarta posizione c’è Sandro Mazzola a quota 417, seguito da Mario Corso a 413; Al sesto c’è Giuseppe Baresi a 392; in settima posizione Tarcisio Burgnich a 358; All’ottavo posto Walter Zenga a 328 con Córdoba al nono posto a 323.