Inter, Handanovic e il capitano del Barca uniti da un simbolo importante

Inter e Barcellona avranno qualcosa di molto importante in comune quando entreranno in campo martedì sera. Samir Handanovic ed il capitano dei catalani avranno al braccio la stessa fascia contro le discriminazioni razziali con la scritta ““BUU Brothers Universally United - #NoToDiscrimination”.

Lo fa sapere l’Inter con un comunicato sul suo sito ufficiale: “Un modo importante per ribadire una posizione, un'attitudine, una naturale predisposizione: quella di vivere il calcio come passione, cultura e fratellanza. FC Internazionale Milano si è sempre battuta, fin dalla sua fondazione, per combattere ogni forma di discriminazione. È il senso della campagna BUU - Brothers Universally United, lanciata un anno fa. In Inter-Barcellona entrambi i club manderanno un messaggio forte e chiaro: il BUU al razzismo non lo diciamo, lo scriviamo. E lo scriviamo sulle fasce di capitano.”