Inter, Hakimi: svolta nelle ultime ore, il Chelsea gioca la carta spagnola

Nuovo colpo di scena nella 'telenovela' sulla cessione di Achraf Hakimi, l'esterno marocchino dell'Inter. "Può essere Marcos Alonso la contropartita giusta nella trattativa con il Chelsea" rilancia infatti Sky Sport.

Il club nerazzurro valuta il suo gioiello 80 milioni. E vede in lui il sacrificio 'indispensabile' per andare incontro alla richiesta del presidente Steven Zhang di avere un attivo di molte decine di milioni al termine di questa sessione di calciomercato. In un primo momento sembrava che il PSG potesse riuscire a chiudere la trattativa in tempi brevi. Poi, come nei migliori coup de théâtre, si è inserito il Chelsea campione d'Europa. "E gli inglesi - sottolinea, in queste ore, il sito di Sky Sport - sono al momento favoriti". Motivo? L'inserimento nella trattativa di Marcos Alonso. L'esterno spagnolo è infatti "gradito" ai nerazzurri e servirebbe agli inglesi di abbassare la richiesta economica.

Marcos Alonso, 30 anni compiuti lo scorso 28 dicembre, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid. Con la maglia della prima squadra ha giocato solamente una partita nella stagione 2010. Dopo l'esperienza al Bolton, durata tre anni (35 apparizioni e cinque gol), è stato acquistato dalla Fiorentina. Visto lo scarso utilizzo nella prima parte della stagione 2013-2014, i viola lo cedono in prestito al Sunderland. Il ritorno in Italia segna anche la 'svolta' per la sua carriera grazie al tecnico Vincenzo Montella che gli dà fiducia. Con la maglia della Fiorentina, alla fine, Marcos Alonso ha collezionato 55 presenze e quattro reti. Nell'estate del 2016 c'è stato il passaggio al Chelsea per 28 milioni. Con la maglia dei Blues, in cinque anni, l'esterno spagnolo ha totalizzato 126 presenze e 21 reti.