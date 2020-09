Inter, Hakimi si presenta:”Sono qui per vincere, Conte grande allenatore”

Prime parole da nerazzurro per Achraf Hakimi. L’esterno, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro, ha risposto nel pomeriggio di oggi ad alcune domande dei tifosi in una live chat dei canali ufficiali nerazzurri:

“Ho scelto questo club per la sua grande storia. Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato. Quando mi arrivò l’offerta dell’Inter, l’ho vissuta come un'opportunità per crescere. E penso di non aver sbagliato: questo è un grande club, con un grande ambiente. Conte è un grande allenatore, con uno spirito competitivo e una grande passione per il calcio. Una cosa che trasmette ai tifosi, il suo spirito è una motivazione. Penso di adattarmi bene al 3-5-2, anche al Borussia giocavo con questo modulo. Proverò ad aiutare la squadra".

C'è un giocatore del passato dell'Inter che ammiravi?

"Samuel Eto'o. Per me è un punto di riferimento anche perché africano come me, ha fatto la storia nel calcio".Ho seguito tante partite di questa stagione dell’Inter, ma ho seguito anche la squadra che ha vinto la Champions. E' un club storico, con tanti grandi giocatori. E io li conosco tutti".

Io erede di Maicon? La verità è che Maicon era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Spero di poter creare la mia leggenda e di essere ricordato come lui in questo club. Il mio idolo è Marcelo, lo dico sempre. Le sue caratteristiche, la fortuna che ho avuto nel conoscerlo, mi sono servite molto".

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

"Sono qui per dare il meglio di me e per farli felici. Speriamo di poter fare grandi cose e di poter vincere qualche titolo".