Inter, Hakimi: 'Se la cifra è confermata, nessun altro sacrificio'

Inter, Hakimi: ci siamo. La cessione dell'esterno marocchino è a un passo. "Questioni di ore" conferma l'edizione di oggi pomeriggio (mercoledì 23 giugno, ndr) di Sky Sport. L'operazione con il Paris Saint German è da 70 milioni di euro bonus compresi. A quanto si apprende, ora vanno solo risolti gli ultimi dettagli, ma Hakimi è davvero a un passo da lasciare l'Inter e approdare in Ligue 1. Il PSG ha superato definitivamente il Chelsea.

Sulla cessione di Hakimi da parte dell'Inter è intervenuto anche il giornalista Matteo Marani: "Portare in cassa tanti soldi, in questo momento, vorrebbe dire non sacrificare più alcun giocatore della rosa". Marani ha poi ribadito, durante il suo collegamento in cui ha toccato anche altri temi di attualitò, che se il club nerazzurro "riuscisse a portare 65-70 milioni in cassa, l'Inter non dovrebbe fare ulteriori sacrifici. Considerando anche l'operazione Hakan Calhanoglu, l'Inter si sta muovendo bene in un contesto di difficoltà".

Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", l'Inter avrebbe individuato in Manuel Lazzari il sostituto di Hakimi. Beppe Marotta - come riportato oggi dal quotidiano romano - avrebbe già trovato l’intesa con la Lazio sulla base di 22 milioni di euro più altri 4 di bonus. Il giocatore è stato uno dei punti fermi di Inzaghi in biancoceleste e le sue caratteristiche sarebbero perfette per il 3-5-2 nerazzurro. L’affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni, dopo aver ufficialmente ceduto Hakimi. I biancocelesti, invece, sarebbero pronti a reinvestire la cifra incassata per la cessione di Lazzari per acquistare Julian Brandt del Borussia Dortmund, profilo molto apprezzato da Maurizio Sarri. Si attendono ulterio novità sulla situazione.