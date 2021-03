Inter Hakimi, Sagna ammette: "Non pensavo fosse così bravo"

Che quello di Achraf Hakimi fosse uno dei colpi più azzeccati dell'ultima decade nerazzurra lo si era capito già dalle prime uscite del marocchino con la maglia dell'Inter. La dirigenza di Via della Liberazione verserà nelle casse del Real Madrid complessivamente 40 milioni di euro.

Un investimento non indifferente ma che, sotto l'aspetto sia anagrafico che operativo, darà soddisfazioni per molto tempo ancora. A parlare della crescita rapidissima del n°2 interista, ci ha pensato l'ex terzino dell'Arsenal Bakary Sagna ai microfoni di goal.com:

"Hakimi non si stanca mai, va sempre in avanti ed è velocissimo. Ero sorpreso quando giocava al Real Madrid perché pensavo non fosse così bravo. Vedevo del potenziale ma non mi immaginavo che sarebbe diventato così com'è ora".