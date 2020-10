Inter, Hakimi negativo. Già prevista la data di rientro

E' già partito il conto alla rovescia in casa Inter per quanto concerne la negatività al tampone di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino infatti, nei giorni scorsi si è sottoposto ad un tampone rapido della Uefa che ha dato esito positivo.

Considerata però la non totale affidabilità al 100% di questo esame, l'Inter ha effettuato ulteriori esami che hanno dato esito negativo. Adesso si attende l'esito di un terzo tampone (che dovrebbe arrivare entro domani mattina) in attesa della seconda negatività.

Avere Hakimi a disposizione per la trasferta di Genova in programma domani pomeriggio per Antonio Conte è difficile ma non impossibile. In ogni caso, l'ormai ex Real Madrid e Borussia Dortmund sarebbe arruolabile per la sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk in programma per il prossimo 27 ottobre.