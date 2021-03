Inter, Hakimi ma non solo. Suning sistema i conti e da garanzie per il futuro

Arrivano buone notizie per l’Inter anche per quanto riguarda gli stipendi. Come riportato da SportMediaset, Suning salderà entro martedì il pagamento degli stipendiale mese di gennaio dei calciatori. Entro il 31 marzo, invece, l’inter, verserà nelle casse del Real Madrid la prima rata da 10 milioni di euro per Hakimi.

Pagamenti che confermano l'intenzione di Suning di onorare gli impegni presi almeno fino al termine della stagione, anche per garantire la partecipazione alla prossima Champions League. Adesso bisognerà soltanto definire il futuro societario dell'Inter.

Gli Zhang, infatti, si starebbero sempre guardando intorno alla ricerca di qualche investitore che possa dare respiro alle casse ed entrare come socio di minoranza nel club. In alternativa resta sempre valida anche la possibilità di una cessione delle quote di maggioranza, che potrebbe concretizzarsi soltanto di fronte ad un'offerta di almeno un miliardo di euro.