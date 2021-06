Inter, Hakimi: il Psg va di fretta ed ecco servita 'la svolta della trattativa'

Inter, Hakimi: il Psg va di fretta. Il club francese vuole chiudere il maxi-affare entro la fine di questa settimana.

La conferma arriva da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia. "E' count-down per Hakimi: la volontà del Psg è quella di chiudere entro domenica (27 giugno, ndr)". Secondo il giornalista "questa è una svolta" perché "l'Inter non ha necessità di chiudere l'operazione entro il 30 giugno, ma i francesi - ha spiegato l'esperto di calciomercato - sì". E quindi? E quindi ecco perché viene 'fissato' un limite temporale molto chiaro: "Entro domenica. Per poi - ha ancora anticipato Pedullà - programmare le visite ed anticipare l'eventuale rilancio del Chelsea". Il club inglese è infatti l'altra società fortemente interessata ad Hakimi ma, per ora, "il rilancio non c'è stato" ha fatto ancora sapere il giornalista di Sport Italia.

Infine Pedullà ha confermato il valore 'da brividi' dell'affare Hakimi. "L'Inter incasserà una cifra vicina agli 80 milioni di euro". Così facendo, sostiene il giornalista "sistema circa l'80% delle situazioni in uscita".