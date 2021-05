Inter, Hakimi fa scoppiare la polemica per il mancato riconoscimento: i dettagli

Achraf Hakimi è davvero contrariato. Ebbene sì, in queste ultime ore, il numero 2 marocchino ha fatto scoppiare una polemica contro il mancato riconoscimento da parte del videogame FIFA 2021 che non lo ha inserito all'interno della squadra della stagione di Serie A. L'esterno che in questa stagione si è dimostrato fondamentale per lo scacchiere di mister Antonio Conte - aggiungendo alle ottime prestazioni pure 7 reti e 9 assist in campionato - ha mandato un chiaro messaggio a EA Sports.

Infatti, venuto a conoscenza delle scelte, non le ha mandate a dire. Sembrerebbe davvero che il non inserimento all'interno del Team of the Season, nel quale invece si ritrovano Lukaku, Lautaro, Skriniar e De Vrij, non lo abbia per nulla apprezzato. Non è la prima volta che il videogame riceve le lamentele da parte di un calciatore. Queste le sue parole espresse mediante un tweet: "Che barzelletta! Se avete qualcosa contro di me, allora ditelo. Grazie". Hakimi-FIFA 21, la battaglia è iniziata.