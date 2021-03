Inter: Hakimi convocato dal ct del Marocco, Halilhodžic

Sono stati ufficializzati i convocati del Marocco, che sarà impegnato dalla prossima settimana in due importanti partite di qualificazione alla Coppa d'Africa.

Tra i giocatori chiamati dal CT Vahid Halilhodžic, nell'elenco spiccano Achraf Hakimi (Inter) e Sofyan Amrabat (Fiorentina); spazio anche all'ex Bologna Adam Masina, che aveva addirittura giocato in passato con l'Italia Under-21.

Situazione comunque da aggiornare, vista l'emergenza Covid in casa Inter, con l'ASL che potrebbe decidere di bloccare tutti i giocatori in rosa nerazzurra per evitare ulteriori contagi in giro per il mondo.