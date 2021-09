Inter, hai visto Sanchez? Che gesto nei confronti della società

Alexis Sanchez sembra aver smaltito quasi del tutto l’infortunio al polpaccio rimediato in Copa America.

Il cileno, dopo aver seguito un programma di recupero stilato dal Professor Cougat di Barcellona, entro i prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dell'Inter. Non è da escludere che l’attaccante possa essere già in panchina nel match contro la Sampdoria (domenica 12 settembre) ma appare più probabile il suo rientro per la sfida d’esordio in Champions League contro il Real Madrid (mercoledì 15). In questo nostro approfondimento potete ritrovare le tappe della travagliata estate di Sanchez.

Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 7 dell'Inter ha accettato di posticipare il pagamento di parte dello stipendio dell'attuale stagione alla prossima, l’ultima prima della scadenza del suo contratto. Sanchez, con i suoi 7 milioni di euro netti di ingaggio a stagione, è uno dei giocatori più pagati della rosa dell’Inter. Ha dunque scelto di spalmare il suo pesante stipendio. Un gesto, quello dell’ex Manchester United che dimostra la sua volontà di voler restare in nerazzurro e che è stato di certo accolto con piacere dalla società.

Da oggi (mercoledì) intanto Simone Inzaghi inizierà a studiare quale miglior soluzione adottare contro la Sampdoria. C'è infatti un problema per quanto riguarda l'attacco. Lautaro Martinez e Correa rientreranno dal Sudamerica sabato ed è difficile immaginare che l'allenatore possa impiegarli senza neanche un allenamento nelle gambe. Sanchez, come appena spiegato, non sembra essere ancora pronto tanto meno per giocare dal 1'. E allora gli unici arruolabili nel ruolo sono Dzeko ed il giovane Satriano. Difficile pensare che Inzaghi dia fiducia al ragazzo proveniente dalla Primavera. Più probabile, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che alla fine si torni a quanto visto in occasione del primo match della stagione, quando l'Inter ha battuto, nella gara d'esordio di questa stagione, per quattro reti a zero il Genoa.