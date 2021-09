Inter, hai visto questi numeri? Il Bologna a San Siro fa paura

Dopo la bruciante sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, grazie al gol del giovane brasiliano Rodrygo, l'Inter si rituffa sul campionato che la vedrà impegnata in tre partite molto complicate in pochi giorni a partire da quella di sabato alle 18 contro il Bologna a San Siro - dopo ci saranno le sfide contro Fiorentina e Atalanta. Una partita molto complicata, se consideriamo che, la squadra di Sinisa Mihajlovic è a pari punti con l'Inter grazie alla vittoria per 1-0 con gol di Svanberg ai danni del Verona che ha portato all'esonero di Eusebio Di Francesco. Non solo punti, ma anche aggressività e gioco, per una squadra che dalla campagna acquisti ha trovato una nuova linfa vitale, soprattutto con l'ex Arnautovic che vorrà dare un dispiacere alla squadra nerazzurra e dimostrare il suo valore.

A San Siro, il Bologna, è sempre stata una squadra particolarmente ostica per l'Inter. Si pensi, infatti, che nelle ultime nove sfide tra le due compagini, gli emiliani hanno battutto l'Inter per ben quattro volte, raggiungendo un bottino niente male. Si pensi, ad esempio, alla partita della stagione 2019/2020, in cui l'Inter, in superiorità numerica momentanea - poi fu espulso Bastoni - si fece rimontare il gol di Lukaku, grazie al 'doppio Musa', Juwara e Barrow, che posero definitivamente fine al sogno scudetto di Antonio Conte. Ma come dimenticare, invece, la sconfitta della stagione 2018/2019, con in panchina Luciano Spalletti, nella partita che diede inizio al Sinisa-bis sulla panchina del Bologna, in sostituzione del fratello dell'attuale allenatore nerazzurro, Filippo Inzaghi, e in cui l'attaccante Santander con un colpo di testa riuscì ad ammutolire il Meazza. Più consolanti i numeri dell'ultima sfida in casa, in cui l'Inter, riuscì a battere il Bologna per 3-1 grazie alle reti di Romelu Lukaku e alla splendida doppietta di Achraf Hakimi.

Una partita ostica, tra due squadre che si trovano, al momento, a pari punti in classifica, con il Bologna che vorrà confermare quanto di buona ha mostrato in queste prime apparizioni, e l'Inter che deve interrompere la striscia mancate vittorie, visto il pareggio contro la Sampdoria e la sconfitta contro il Real. Toccherà a Simone Inzaghi trovare la quadra per poter portare i tre punti a casa e permettere all'Inter di poter affrontare con più serenità il tour de force che sta per cominciare