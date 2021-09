Inter, hai visto Hakimi? Che gesto nei confronti dei nerazzurri

Achraf Hakimi non ha dimenticato il suo rapporto con l'Inter. L'esterno marocchino, approdato al Psg, ha commissionato infatti all'artista Adan Lopez un'opera macroscopica con i suoi momenti più intensi passati in nerazzurro. Un'opera che è stata consegnata all'ex Dortmund e Real direttamente a Parigi.

Un modo per non dimenticare la favolosa annata trascorsa a Milano, con tanto di Scudetto vinto agli ordini di Antonio Conte, di cui è stato uno degli uomini più decisivi. Di certo, dopo un gesto del genere, i tifosi non lo dimenticheranno.

La cessione di Hakimi al Paris è passata sotto traccia dal punto di vista mediatico, nel senso che l'esterno non ha mai espresso malumori per un ipotetico cambio di maglia. Chissà se sarebbe rimasto, se solo la vicenda Lukaku fosse stata da subito chiara...