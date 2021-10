Inter, hai visto cosa fa ora Moriero? Pazzesca avventura

Inter, nuova avventura per l’ex Francesco Moriero che riprende la sua carriera da allenatore dalle Maldive.

L’ex centrocampista, riporta la Gazzetta dello Sport, sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale delle Maldive. Con la maglia dell’Inter ha collezionato 83 presenze e 10 gol in tre stagioni, vincendo la Coppa Uefa del 1998. Il 54enne pugliese ha trovato l’accordo con la nazionale asiatica per un contratto per una stagione e già domani è atteso nella capitale Malè per iniziare la sua nuova esperienza ma nell’intesa raggiunta con la federazione non è previsto anche il suo staff.

Sull’argomento è intervenuto ironicamente anche il giornalista Fabrizio Biasin con un post pubblicato sul proprio account Twitter: “Lontano da casa. Dagli affetti. In un Paese che al caldo asfissiante alterna piogge torrenziali. Una lotta infinita. E però lo devi fare, perché il lavoro è lavoro. Moriero diventa Ct delle Maldive. Forza Checco, la vita ti ha messo di fronte a una dura prova, non mollare”.

Nuova esperienza in panchina per Moriero dopo quella in Albania alla guida della Dinamo Tirana terminata con le sue dimissioni lo scorso marzo. Il 54enne ha avuto anche diverse esperienze in in Serie B, Lega Pro e nella Super League svizzera con il Lugano.