Inter, guarda Vanheusden: ha conquistato anche il ct Martinez

Un'amichevole che può cambiare il tuo futuro. E' questo che è capitato a Zinho Vanheusden, giovane difensore belga cresciuto nella Primavera dell'Inter, che ha debuttato in nazionale nella sfida giocata dal Belgio contro la Costa d'Avorio. Il difensore 21enne, ora in forza allo Standard Liegi, ha debuttato in nazionale dove ha giocato 76' prendendosi gli elogi anche del ct Roberto Martinez, che di lui dice: "Ha un grande futuro. L’occasione per lui è arrivata al momento giusto. Se l’è meritata e l’ha sfruttata alla grande".

L'Inter su di lui mantiene un'opzione di "recompra" e lo segue con molta attenzione. Di Vanheusden si è sempre detto un gran bene fin dal suo sbarco all’Inter, nel 2015, a16 anni. La dirigenza nerazzurra anticipò la concorrenza di Psg, City e Bayern, vedendo in lui un gran talento. Un ragazzo di 187 centimetri che aveva iniziato a formarsi nelle giovanili dello Standard Liegi. Sensazioni che furono subito confermate nel campionato Primavera e nella Coppa Italia vinte 12 mesi dopo, con tanto di gol in finale contro la Fiorentina (di testa, uno dei suoi punti di forza).

Vanheusden riuscì subito a dimostrare attitudine e doti da leader con molta qualità, una grande abilità a giocare il pallone per far ripartire l'azione, cosa che piacque moltissimo a Luciano Spalletti, che lo aggregò qualche volta alla prima squadra. Poi un incidente di percorso: la rottura dei legamenti del ginocchio segnò il suo destino futuro. Dopo il calvario e il recupero fu prestato allo Standard Liegi, con l'Inter che sperava con un ritorno a casa di far fare esperienza al giocatore e fargli compiere il salto di qualità.

Dopo poco più di due stagioni, questo salto di qualità è stato compiuto. Lo Standard lo ha acquistato a titolo definitivo per 11,6 milioni lo scorso anno, ora ne è diventato capitano. La convocazione in nazionale è stato u premio meritato per quanto fatto. Ora ha conquistato tutti, in patria la critica l’ha incoronato come “il futuro della nazionale”. A dare spessore a Vanheusden anche le parole dello stesso Martinez: "Mi è piaciuto molto come ha giocato, la sua partita è stata impeccabile. Perfetto nel posizionamento (nel centro destra di una difesa a tre,), si è anche dimostrato tranquillo nel gestire il pallone. Ha potenziale enorme, ma bisogna dargli la possibilità di crescere".

Per il futuro che accadrà? L'Inter potrebbe riacquistarlo per 20 milioni a fronte degli 11,6 incassati un anno fa. Cosa che i nerazzurri hanno già pensato sulla possibilità di farlo quest'estate, si è confrontata con la dirigenza belga e, alla fine, ha deciso di rimandare questa possibilità. I nerazzurri hanno deciso di valutare con lo Standard tra un po', sei mesi o un anno, per capire se il giovane difensore continuerà bene nel suo processo di crescita. Il campo sta già parlando. A 21 anni il futuro è suo.