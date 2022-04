Inter, guarda che Roma! Ecco come Mourinho ha svoltato i giallorossi

L'Inter mette la Roma nel mirino.

La sfida di sabato si avvicina sempre di più, con i nerazzurri che dovranno vedersela con una lupa rinata grazie alla cura Josè Mourinho, e ora lanciata verso un posto in Europa League per l'anno prossimo e concentrata sulle semifinali di Conference, da giocare contro il Leicester.

Se all'andata l'incontro coi giallorossi fu qualcosa di molto simile ad un'esibizione per i ragazzi di mister Inzaghi, con l'Inter che uscì dall'Olimpico forte di un rotondo 0-3, con reti di Calhanoglu su calcio d'angolo, dell'ex Dzeko e di Denzel Dumfries, e avendo giocato una partita eccelsa sotto ogni aspetto del gioco, le cose ora sono certamente cambiate.

La Roma pare infatti aver svoltato e, come evidenzia calciomercato.com, sono ora nove i risultati utili consecutivi conseguiti in campionato dalla squadra di Mourinho (5 vittorie e 4 pareggi), filotto grazie al quale i giallorossi si sono issati al quinto posto in classifica, a -5 dl quarto posto valevole per l'accesso alla prossima Champions League.

Ma da quali aspetti è passata la trasformazione della Roma? Per cominciare, la difesa, letteralmente svoltata nelle ultime settimane: 3 gol subiti nelle ultime 7 uscite, condite da 4 clean sheet. In senso assoluto, poi, i giallorossi sembrano aver preso coscienza della loro forza, e l'ambiente sembra aver ritrovato l'entusiasmo di inizio anno, trascinato da un Tammy Abraham devastante. L'inglese si trova al momento al quarto posto nella classifica marcatori, con 15 reti all'attivo. Numeri non male per un giovane bomber alla prima stagione in Italia.

Sempre parlando di singoli, decisivo è stato l'innesto di Sergio Oliveira, arrivato a gennaio dal Porto, per rinforzare la mediana. A facilitare il compito dei ragazzi di Simone Inzaghi sarà l'assenza di Zaniolo, squalificato per questa giornata, ma certamente non sarà una passeggiata.

Il Meazza si prepara dunque ad accogliere il più amato tra gli ex, Josè Mourinho, che dal canto suo farà di tutto per giocare un brutto tiro ai nerazzurri.