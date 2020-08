Inter, guarda che Lu-La! Lukaku e Lautaro coppia da record

Cinque gol in semifinale agli ucraini dello Shakhtar con l'Inter che torna a giocare una finale europea dopo quella del 2010, quando al Santiago Bernabeu di Madrid i nerazzurri hanno centrato il cosiddetto triplete battendo in finale di Champions alla fine il Bayern. Antonio Conte è il terzo allenatore nella storia del club ad aver condotto la sua squadra verso il capitolo conclusivo di un torneo alla prima stagione Giampiero Marini nel 1993/94 e Luigi Simoni nel 1997/98 , guarda caso entrambi in Coppa Uefa (adesso Europa League).L'Inter ha vinto cinque partite di fila nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) per la prima volta da aprile 2010 (serie arrivata a sei). I nerazzurri, nella seconda competizione per club europei, registrano la stessa fila di successi ottenuta a settembre dell'anno 2000. Se Conte & Co. sono in finale lo devono soprattutto a una coppia affiatatissima composta da Lukaku e Lautaro, ecco i numeri della "Lu-La" riportati da Inter.it.

LU-LA COPPIA DA RECORD - Contro lo Shakhtar Lukaku ha disputato la sua partita numero 50 con la maglia dell'Inter. Gli ultimi giocatori nerazzurri ad aver disputato più di 50 partite in una stagione erano stati Samuel Eto'o (53) e Javier Zanetti (52) nel 2010/2011. Con la doppietta, Lukaku è salito a quota 33 gol stagionali: continua il suo inseguimento a Ronaldo "Il Fenomeno", 34 reti nella sua prima stagione in nerazzurro. L'ultimo giocatore dell'Inter ad aver chiuso la stagione ad oltre 30 gol è stato Samuel Eto'o, 37 sigilli durante l'annata post-triplete.



Lukaku è andato a segno in 25 partite in questa stagione considerando tutte le competizioni: potrebbe eguagliare Samuel Eto'o in gol in 26 gare nel 2010/11.Lukaku e Lautaro (quest'ultimo con 21 centri in stagione) hanno realizzato una doppietta a testa e servito un assist nella stessa partita: l’ultimo giocatore dell'Inter a segnare una doppietta in semifinale di Coppa UEFA/Europa League era stato Ronaldo contro lo Spartak Mosca nel 1998. Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato di più nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questa stagione (13) considerando top-5 campionati europei, Champions League ed Europa League.