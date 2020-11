Inter, guarda che Eriksen! Il danese da record con la sua nazionale

Christian Eriksen, il calciatore double face. Potrebbe essere sintetizzato così il rendimento del danese in maglia nerazzurra e con la sua nazionale. Il trequartista numero 24 dell’Inter, anche ieri, ha sfoderato una grande prestazione condita da due gol su rigore, contro l’Islanda, risultando decisivo per la vittoria finale. Ma l’importanza che Eriksen ricopre per la Danimarca la si può riscontrare anche nei numeri che ne fanno uno dei calciatori più importanti della storia della nazionale danese.

Con la doppietta di ieri sera, infatti, l’ex Tottenham ha firmato ben 36 reti con la Danimarca, fermandosi a meno uno da una leggenda danese come Micheal Laudrup. Non solo, ma dopo la partita di ieri sera Eriksen è salito al settimo posto della classifica “all times” dei marcatori della Danimarca. La graduatoria, infatti, vede Tomasson e Nielsen in cima con 52 gol, Jorgensen con 44 gol, Madsen con 42, Elkjaer con 38, Laudrup 37 e infine Eriksen a 36. Numeri importanti, che dimostrano la qualità del giocatore e il suo essere decisivo in un ambiente che lo considera come un elemento fondamentale.

Sperando che possa accendersi la miccia anche con l’Inter, Eriksen scrive la storia della sua Danimarca e tornerà a Milano carico di fiducia per poter far bene. Tutti i tifosi aspettano il danese e chissà che queste prestazioni non possano fargli trovare la serenità necessaria per dimostrare che la sua qualità è eccelsa anche in maglia nerazzurra, smentendo anche i tanti detrattori che si sono fatti avanti nelle ultime settimane.