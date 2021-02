Inter, guai in vista: Vidal rischia di saltare due partite fondamentali

Sembrava sulla via del recupero, invece ci vorrà ancora del tempo prima di rivedere in campo Arturo Vidal. E' stato lo stesso Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, a scogliere le riserve sul centrocampista cileno. Di seguito le parole del tecnico leccese:

"Vidal continua ad avere problemi e non è a disposizione. Non si è allenato con il resto della squadra e per questo non è a disposizione per la partita contro la Lazio. In realtà non so neanche se sarà a disposizione per il derby della prossima settimana. Arturo deve recuperare la migliore condizione possibile, perché si trascina da tempo diversi acciacchi. E' giusto che recuperi per superare questo periodo".

Queste le parole del tecnico nerazzurro; evidentemente i problemi di Vidal vanno ben oltre la botta al ginocchio presa nel match contro la Fiorentina.