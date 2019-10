Inter, Graziani pizzica Sensi: "Non sposta gli equilibri di una squadra"

Questa estate è arrivato a Milano in punta di piedi e adesso per molti è una pedina di cui Antonio Conte non può proprio fare a meno. Da quando Stefano Sensi si è infortunato contro la Juventus infatti, in mezzo al campo manca quella fantasia che spesso ha ispirato gli attaccanti interisti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Negli studi di Sportmediaset però, il noto opinionista Ciccio Graziani ha voluto rispondere a tutti coloro i quali vedono nell'ex Sassuolo un giocatore capace di fare la differenza. Queste le sue parole:

"Sensi? Che abbia fatto un inizio straordinario, quello sì: diventerà bravo, ma al momento non sposta gli equilibri di una squadra".