Inter, grande attesa per il ricorso di Bastoni: la situazione

Inter - C’è grande attesa in casa nerazzurra per il ricorso odierno in seguito ai due turni di squalifica di Alessandro Bastoni.

Appuntamento alle 13 di fronte alla Corte sportiva d’appello. Ne parla La Gazzetta dello Sport in chiave Sassuolo: “Il legale del club nerazzurro, Angelo Capellini, ha infatti presentato il ricorso che sarà esaminato oggi: l’Inter chiede di trasformazione della seconda giornata di squalifica in ammenda. Se così fosse il difensore, che già ha saltato la trasferta di Napoli, sarebbe a disposizione di Inzaghi già domenica", si legge.

C’è ottimismo in casa Inter. La frase incriminata detta alla fine del derby, rivolta agli assistenti e che portò allo stop di due turni, sarebbe stata la seguente: «Avete fatto schifo». Inzaghi aspetta la sentenza. Le scelte in difesa verso il Sassuolo (qui le ultimissime di formazione) saranno fatte di conseguenza: possibile, in ogni caso, un turno di riposo per De Vrij. Ancora fuori Vecino, oggi Gosens tornerà parzialmente in gruppo: l’obiettivo è il Genoa.

Nel caso in cui il difensore della nazionale campionessa d'Europa recuperasse, lo attenderebbe la probante sfida contro Domenico Berardi, uno che quando vede nerazzurro usualmente non perde occasione per scatenarsi. Ecco dunque che il recupero di Basto risulterebbe fondamentale per cercare di avere maggiore sicurezza nell'uno contro uno nei confronti dei ragazzi terribili di Dionisi.