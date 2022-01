Inter, Gosens si presenta: le parole che esaltano i tifosi nerazzurri

Inter, dopo l'annuncio ufficiale, ci sono anche le prime parole di Robin Gosens.

L'esterno sinistro tedesco è ufficialmente un giocatore dell'Inter, dopo una trattativa lampo con l'Atalanta e un accordo raggiunto per una cifra di 3 milioni di euro di prestito e 22 milioni di obbligo di riscatto da pagare tra 18 mesi. Un'operazione molto importante per il valore del giocatore che in Serie A è uno dei migliori nel suo ruolo, ma soprattutto un innesto che rende la squadra nerazzurra ancora più completa in vista della restante parte di stagione che vede tantissime partite complicate.

Intanto, il giocatore tedesco, ha parlato attraverso i canali ufficiali nerazzurri delle sensazioni per questo suo passaggio a Milano. Gosens, infatti, ha voluto ricordare la tradizione tedesca dell'Inter, con tanti giocatori che hanno fatto la storia e a cui anche lui vuole aggiungersi per raggiungere tanti altri successi. Non solo, ma l'ambizione di Gosens è anche quella di essere un uomo decisivo nello scacchiere di Simone Inzaghi, utilizzando una delle armi più pericolose, ovvero il cinismo sotto porta che lo rendono uno dei difensori goleador del nostro campionato.

Insomma, un acquisto molto importante per un giocatore che ha dimostrato grande valore sia in Serie A che in campo internazionale, giocando la Champions League ed essendo uno dei pilastri della nazionale tedesca e protagonista dello scorso Europeo. Adesso l'avventura all'Inter e la possibilità di alzare ulteriormente l'asticella e competere per tanti nuovi traguardi. Gosens-Inter, un matrimonio tanto caldeggiato in passato e, adesso, finalmente arrivato alla sua concretizzazione definitiva.