Inter, Gosens consolida i rapporti con i Percassi: quanti affari!

Inter e Atalanta, una storia di intrecci. Da qualche anno le strade dei due club nerazzurri si stanno sempre più intrecciando a causa dei rapporti di affari sempre più stretti tra le rispettive proprietà: gli Zhang e i Percassi.

I Percassi sono stati il primo contatto in Italia della famiglia cinese. Steven e Luca, rispettivamente i rampolli di entrambe le famiglie, si frequentano spesso, cenano insieme con regolarità e tanti sono gli intrecci commerciali stretti dal gruppo Suning con quello Percassi. Rapporti che hanno la punta del loro iceberg nel calcio.

Nel corso del primo anno dopo l’ingresso societario del gruppo Suning l’Inter aveva piazzato due colpi importanti con la Dea: l’arrivo a gennaio 2018 del centrocampista Roberto Gagliardini, per 25 milioni, poi ad agosto l’acquisto in prospettiva dell’allora 18enne difensore Alessandro Bastoni, per 15 milioni più l’impegno di lasciarlo crescere alla Dea, in prestito, fino al 2019.

Per anni si è poi parlato di possibili interessamenti dei milanesi per i vari Hateboer, Freuler, Petagna, ma anche Gomez, fino a Robin Gosens, l’ultimo grande affare chiuso tra le due famiglie. Il tedesco, secondo difensore di tutti i tempi per numero di reti segnate in un singolo campionato italiano (il primo, guarda un po’, è Marco Materazzi) grazie agli 11 gol della passata stagione, è da ieri il nuovo cannone di sinistra della squadra di Inzaghi.

Con la maglia numero 18, Robin tenterà di vincere il suo primo trofeo in carriera già da quest’anno. Con il benestare dei Percassi e l'auspicio degli Zhang. La strada è tracciata, d’altronde, come ammesso dallo stesso agente di Gosens, “l’Inter è l’Inter…”.