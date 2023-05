Inter, Gosens ce la fa? Il tedesco dice tutto sul suo profilo Linkedin

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/05/2023

Inter, Gosens non ci sarà al derby. Dopo l’infortunio accorso durante la partita contro la Lazio, proprio mentre si apprestava a segnare un grandissimo gol, Robin Gosens è stato costretto a rimanere fuori dal campo e non poter aiutare la squadra in questo periodo ricco di partite dall’alto coefficiente di difficoltà.

Proprio il tedesco, attraverso il suo profilo Linkedin, ha voluto parlare della sua condizione dicendo che, per il derby di Champions League, non potrà esserci.

Ecco le parole di Gosens: “Purtroppo sono costretto a prendermi una pausa, che spero sia breve. Soprattutto in situazioni come queste, dove si tratta di tornare in campo il più velocemente possibile, l’importanza dell’alimentazione e della forma fisica diventano ancora più importanti per me. Questi argomenti mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera e sono ancora oggi una parte essenziale della mia vita quotidiana. Questo è uno dei motivi per cui ho completato il mio primo corso di consulenza nutrizionale quando ero ancora un giovane professionista a Dordrecht”.

Poi, Gosens, ha continuato: “Dopo il mio grave infortunio muscolare alla fine del 2021, ho iniziato a lavorare con il mio nutrizionista, Nahni Franke. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’abbassamento dei miei livelli di infiammazione e sul supporto del processo di guarigione attraverso una dieta antinfiammatoria. A quel tempo, Nahni venne persino a trovarmi durante la mia riabilitazione e si assicurò che la mia camera d’albergo fosse rifornita di prodotti appropriati e di cibi precotti. Nonostante la prognosi inizialmente piuttosto cupa dei medici, mi sono ripreso più velocemente del previsto. Questa esperienza mi ha insegnato che, indipendentemente dalle circostanze, puoi sempre fare la differenza attraverso l’alimentazione”.