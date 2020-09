Inter, Godin: “Abbiamo portato il club di nuovo in alto. Vi auguro il meglio”

L’esperienza di Diego Godin con la maglia dell’Inter è terminata dopo una sola stagione. Entro le prossime ore il Cagliari ufficializzerà il suo acquisto. L’uruguaiano ha salutato i nerazzurri attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

“Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per l’affetto e il rispetto ricevuto durante quest’anno. È stata una stagione intensa ed atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo ma nonostante quello credo che abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo portato la squadra di nuovo in alto, lottando per traguardi importanti come merita”.

“Mi porto il ricordo di tutti voi tifosi, che siete veramente quelli che fate grande questa società. E ovviamente con i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno dopo giorno a fianco della squadra e che mi hanno sempre trattato con un sorriso! Un abbraccio e vi auguro il meglio”.