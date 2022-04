Inter, gli squalificati del giudice sportivo. A Udine senza un titolare

Inter, il giudice sportivo si è espresso sulle partite recuperate nella giornata di ieri.

Nell’Inter non sarà del match in programma domenica 1 maggio al Friuli di Udine alle 18 Hakan Calhanoglu. Per lui il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica. Il turco, già sotto diffida, ha rimediato il cartellino giallo da Doveri nell’infausta trasferta di Bologna (qui le pagelle della partita del Dall’Ara). L’Udinese dal canto suo dovrà fare a meno di Jean-Victor Makengo anche lui squalificato per un turno.

In casa nerazzurra sarà fermato anche il collaboratore di Inzaghi Claudio Spicciariello che è stato espulso durante il match per essersi rivolto in maniera provocatoria nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.