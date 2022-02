Inter, gli aggiornamenti su Brozovic e Perisic. E con il Genoa...

Inter - Oggi La Gazzetta dello Sport conferma quanto vi abbiamo rivelato ieri: sono in arrivo le firme di Marcelo Brozovic con l’Inter, il rinnovo è fatto. E tornerà in campo in Genoa-Inter.

Inzaghi venerdì riabbraccerà due titolarissimi di rientro dalla squalifica: in difesa si rivedrà Bastoni, che ha saltato le ultime due di campionato dopo il rosso rimediato nel concitato post derby, mentre si era già ripreso una maglia da titolare in Champions contro il Liverpool. Ma il ritorno fondamentale resta quello di Marcelo Brozovic nel cuore della manovra nerazzurra: il centrocampista croato è unico per caratteristiche nella rosa dell’Inter e la sua assenza ha pesato tantissimo nella serataccia contro il Sassuolo. "Con lui è un’altra Inter: rientro migliore per ripartire”, si legge.

In realtà, quello di Brozo è solo un passaggio di una strategia più grande che coinvolge l’altro connazionale: “Su Ivan Perisic, se non c’è accordo, almeno c’è ottimismo". L’esterno croato in scadenza al momento spara altro (vuole un triennale da sei milioni l’anno, impossibile per l’Inter ferma alla proposta di un biennale da quattro) e sta facendo un giro esplorativo tra Premier e Bundesliga per capire se abbia estimatori pronti a spingersi a quelle altezze. Al momento, non ha raccolto un granché, così da un po’ di settimane sembra tornato a Canossa: l’idea di continuare a Milano è di nuovo calda, un’intesa a metà strada con l’Inter (5 milioni con bonus facili l’anno) possibile.