Inter-Gladbach, il pericolo è Marcus Thuram che si ispira ad un nerazzurro

Marcus Thuram è la stella del Borussia Moenchengladbach. I tedeschi sono una squadra giovane, con un gioco molto propositivo dato dal tecnico arrivato lo scorso anno dal Salisburgo, lo svizzero Marco Rose.

Il Borussia è stato per quasi tutto il girone d'andata in testa in alla Bundesliga, salvo poi mollare e lottare con il Leverkusen per un piazzamento Champions. Ma nella scorsa stagione è esplosa la stella di Marcus, figlio dell'ex giocatore di Parma e Juventus Lilian, campione del mondo con la Francia nel '98. Marcus, che a differenza del padre è un attaccante, è stato acquistato dai tedeschi nell'estate del 2019 dal Guingamp e si è subito integrato alla perfezione nei Fohlen diventandone presto il leader tecnico.

Thuram che è nato a Parma, quando il padre militava nelle fila dei ducali, conosce l'italiano e alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato di rispettare molto l'Inter e di avere un'ammirazione particolare per un suo giocatore: "È una squadra fortissima: dal portiere fino all’attaccante è difficile dire chi sia il migliore. Però ho sempre avuto una grande ammirazione per Lukaku. Lo seguivo quando era giovanissimo, per me è sempre stato una fonte di ispirazione", il giovane francese chiude poi con un auspicio sulla sua carriera: "Spero di diventare più forte di lui, lavoro tutti i giorni per diventare uno dei migliori al mondo”.

I tifosi dell'Inter augureranno sicuramente il meglio al giovane Thuram nel suo processo di crescita verso l'obiettivo, tranne nelle due serate che lo vedranno contrapposto ai nerazzurri. Chiaramente.